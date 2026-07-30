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போதையிலிருந்து விடுபட்டு, பொறுப்புள்ள சமூகமாக உருவாக உறுதி ஏற்போம்; அண்ணாமலை

போதையிலிருந்து விடுபட்டு, பொறுப்புள்ள சமூகமாக உருவாக உறுதி ஏற்போம்; அண்ணாமலை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:29 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:29 PM

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சென்னை: நமது சமூகம் போதையிலிருந்து விடுபட்டு, ஆரோக்கியமான மற்றும் பொறுப்புள்ள சமூகமாக உருவாக, நாம் அனைவரும் உறுதியேற்போம் என வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது அறிக்கை: நமது இளைஞர்களை சீரழிக்கும் போதைப்பழக்கத்திற்கு எதிராக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பேரையூரில் இருந்து, ராமேஸ்வரத்தில் அமைந்துள்ள டாக்டர். ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் நினைவிடம் வரை, 135 கிலோமீட்டர் தொலைவு, விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ள சகோதரர் அன்பரசுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இது வெறும் நடைபயணம் அல்ல; லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை காக்கும், சமூகப் பொறுப்புணர்வின் வெளிப்பாடு. வெயில், களைப்பு என அனைத்துத் தடைகளையும் கடந்து, 'போதை இல்லாத தமிழகம்' என்ற உயரிய இலக்கை, மக்களிடம் கொண்டு சென்ற சகோதரர் அன்பரசின் இந்த முயற்சி அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக அமைந்துள்ளது.

நமது சமூகம் போதையிலிருந்து விடுபட்டு, ஆரோக்கியமான மற்றும் பொறுப்புள்ள சமூகமாக உருவாக, நாம் அனைவரும் உறுதியேற்போம். இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை காப்போம். இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

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