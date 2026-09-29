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சென்னை: ''நாகரிக அரசியலை பேசுவோம்'' என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சென்னையில் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது: தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் விவகாரத்தில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு தான் எங்கள் நிலைப்பாடும். எஸ்ஐஆர் வந்த போது முதல் நாளில் இருந்தே தவெக எதிர்த்து வருகிறது. எஸ்ஐஆர் பணி நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால், தவெக இன்னும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்போம். இடைத்தேர்தலில் விசில் சின்னம் மாபெரும் வெற்றி பெறும்.
முதல்வர் விஜய் பார்த்து, பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் அமைச்சர்களாக பணியாற்ற பொன்னான வாய்ப்பு கொடுத்து இருக்கிறார். எல்லா துறையும் மக்களுக்கு பணி செய்து கொண்டு இருக்கிறது. முதல்வர் விஜய் எல்லாவற்றையும் பார்த்து, பார்த்து முடிவு செய்வார். நாகரிக அரசியலை பேச வேண்டும். தனிநபர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களை இழுப்பது ஏற்புடையது கிடையாது. எங்களை பொறுத்தவரை யார் எங்கள் மீது கல்லை எடுத்து வீசினாலும் நாகரிக அரசியலில் ஈடுபட எங்கள் தலைவர் கூறியிருக்கிறார்.
முதல்வர் விஜய், அவர் குடும்பம், தாய், தந்தையர், குழந்தைகளை இவ்வளவு மோசமாக பேசுபவர்களை மக்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் பதிலுக்கு நாகரிகமாக மட்டும் தான் பேசுவோம். மேடையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி மோசமாக பேசுகிறார். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் இப்படி இழுத்து பேசுகிறார். பதிலுக்கு பதில் அப்படி பேசுவது எங்கள் நோக்கம் கிடையாது. எங்களது நோக்கம் ரொம்ப தெளிவானது நாகரிக அரசியல். இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு
நாகரிக அரசியலை பேசுவோம்; இபிஎஸ், உதயநிதிக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி
நாகரிக அரசியலை பேசுவோம்; இபிஎஸ், உதயநிதிக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி
ADDED : செப் 29, 2026 11:46 AM
ADDED : செப் 29, 2026 11:46 AM
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சென்னை: ''நாகரிக அரசியலை பேசுவோம்'' என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சென்னையில் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது: தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் விவகாரத்தில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு தான் எங்கள் நிலைப்பாடும். எஸ்ஐஆர் வந்த போது முதல் நாளில் இருந்தே தவெக எதிர்த்து வருகிறது. எஸ்ஐஆர் பணி நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால், தவெக இன்னும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்போம். இடைத்தேர்தலில் விசில் சின்னம் மாபெரும் வெற்றி பெறும்.
முதல்வர் விஜய் பார்த்து, பார்த்து எங்களுக்கு எல்லாம் அமைச்சர்களாக பணியாற்ற பொன்னான வாய்ப்பு கொடுத்து இருக்கிறார். எல்லா துறையும் மக்களுக்கு பணி செய்து கொண்டு இருக்கிறது. முதல்வர் விஜய் எல்லாவற்றையும் பார்த்து, பார்த்து முடிவு செய்வார். நாகரிக அரசியலை பேச வேண்டும். தனிநபர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களை இழுப்பது ஏற்புடையது கிடையாது. எங்களை பொறுத்தவரை யார் எங்கள் மீது கல்லை எடுத்து வீசினாலும் நாகரிக அரசியலில் ஈடுபட எங்கள் தலைவர் கூறியிருக்கிறார்.
மக்கள் பணி
முதல்வர் விஜய், அவர் குடும்பம், தாய், தந்தையர், குழந்தைகளை இவ்வளவு மோசமாக பேசுபவர்களை மக்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் பதிலுக்கு நாகரிகமாக மட்டும் தான் பேசுவோம். மேடையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி மோசமாக பேசுகிறார். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் இப்படி இழுத்து பேசுகிறார். பதிலுக்கு பதில் அப்படி பேசுவது எங்கள் நோக்கம் கிடையாது. எங்களது நோக்கம் ரொம்ப தெளிவானது நாகரிக அரசியல். இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.
நாகரிக அரசியல்
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு