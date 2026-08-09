ரயில்வே போலீசில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி டி.ஜி.பி.,க்கு கடிதம்
ரயில்வே போலீசில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி டி.ஜி.பி.,க்கு கடிதம்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:13 AM
சென்னை: ரயில்வே போலீசில் உள்ள 40 சதவீத காலி பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி, தமிழக காவல் துறை டி.ஜி.பி.,க்கு தெற்கு ரயில்வே பயனாளர் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் ஜாபர் அலி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
கடிதத்தில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
தெற்கு ரயில்வேயின் ஆறு கோட்டங்களிலும், சென்னை உட்பட 727 ரயில் நிலையங்கள் உள் ளன. தமிழகம், கேரளா மற்றும் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கிய, 5,087 கி.மீ., துாரம் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன; 300 விரைவு ரயில்கள் உட்பட 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ரயில் சேவைகள் தினமும் உள்ளன.
இவற்றில் தினமும், 21.50 லட்சம் பயணியர் பயணிக்கின்றனர். ரயில்வே நிர்வாகத்தின் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளால், ரயில் பயணியர் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது.
அதற்கேற்ப, ரயில்வே போலீசில் காலி பணியிடங்களை நிரப்பாமல் இருப்பது கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில், 700 காவலர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டிய நிலையில், தற்போது 420 காவலர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.
அதேபோல, திருச்சி கோட்டத்தில், 433 காவலர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில், 300 பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். தமிழக ரயில்வே போலீசில் 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை காவலர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.
போலீசார் பற்றாக்குறையால், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்களில் நடக்கும் திருட்டு சம்பவங்களில் உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
ரயில் பயணியர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரயில்வே போலீசில் காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்பி, பயணியர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.