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﻿ மருத்துவமனை குறைகள் தீர்க்க தொடர்பு அதிகாரிகள் நியமனம்

﻿ மருத்துவமனை குறைகள் தீர்க்க தொடர்பு அதிகாரிகள் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:25 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:25 AM

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சென்னை: அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் உள்ள சீர்கேடுகளை சரி செய்ய, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனரகத்தின் கீழ், பேராசிரியர் சுதர்ஷினி தலைமையில், அனைத்து மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைகளிலும், 50 தொடர்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல, மருத்துவம், ஊரக நல பணிகள் இயக்குநரகத்தின் கீழ், 249 தொடர்பு அதிகாரிகள், பொது சுகாதாரத்துறை கீழ், ஐந்து தொடர்பு அதிகாரிகள் என, 304 தொடர்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

இது குறித்து, மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜ குமாரி கூறியதாவது:

மருத்துவமனைகளில் வரும் புகார்களுக்கு, உடனடி தீர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், 'தொடர்பு அதிகாரி' நியமிக்கபட்டு உள்ளார். மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ நிலைய அதிகாரி அல்லது கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரில் ஒருவர், தொடர்பு அதிகாரியாக செயல்படுவர்.

அவர்களுக்கு கீழ், டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் செயல்படுவர். அவர்களை மாநில அளவில் ஒருங்கிணைக்க, ஒரு தொடர்பு அதிகாரி, அரசால் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவருக்காக, மருத்துவ கல்வி இயக்குநரக அலுவலகத்தில், 'தொடர்பு அதிகாரி' என்ற புதிய பிரிவு தொடங்கப்பட உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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