12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து 82 ஆலைகளுக்கு நோட்டீஸ்
12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து 82 ஆலைகளுக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட தொழிலக பாதுகாப்பு சுகாதார இயக்ககம் குழுவினர் 12 ஆலைகளின் உரிமத்தை தற்காலிகமாக ரத்து செய்தனர். விதிமீறிய 82 பட்டாசு ஆலைகளுக்கு விளக்க நோட்டீஸ் வழங்கினர்.
சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை, விருதுநகர் பகுதிகளில் 1080 பட்டாசு ஆலைகள் இயங்குகின்றன. இங்கு நடக்கும் விதிமீறல்கள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம், போலீசார், வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறை அடங்கிய குழுக்கள் செயல்பட்டன. மத்திய பெட்ரோலியம் வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அலுவலக (பெசோ) குழுவினரும் ஆய்வு செய்தனர்.
கடந்த ஒரு மாதத்தில் தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம் சார்பில் 206 பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. சிறு சிறு விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட 82 பட்டாசு ஆலைகளுக்கு விளக்க நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.
பெரியளவில் விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏற்கனவே விதி மீறி இயங்கியதாக 100க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. பின் அவற்றில் 50 சதவீத ஆலைகளுக்கு மீண்டும் உரிமம் வழங்கப்பட்டது.