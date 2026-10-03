தமிழக அரசின் ‘டேட்டா சென்டர்’ ஆயுள் காலம் முடிவு பத்திரப்பதிவு, ‘இ – சேவை’ மையங்களின் சேவை பாதிப்பு
தமிழக அரசின் ‘டேட்டா சென்டர்’ ஆயுள் காலம் முடிவு பத்திரப்பதிவு, ‘இ – சேவை’ மையங்களின் சேவை பாதிப்பு
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 07:26 PM
சென்னை: தமிழக அரசின், ‘டேட்டா சென்டர்’ ஆயுள் காலம் முடிந்த நிலையில், தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவதால், பத்திரப்பதிவு மற்றும் ‘இ – சேவை’ மையங்களில், ‘சர்வர்’ பாதிப்பு ஏற்பட்டு, சேவைகள் முடங்குவதுடன், அரசு அலுவலகங்களில், மின் கோப்புகளை கையாளும் பணிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
தமிழக அரசு அலுவலகங்களில், ‘இ – ஆபிஸ்’ எனப்படும், மின் அலுவலக அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இதன் வழியே, ‘எலக்ட்ரானிக் பைல் மேனஜ்மென்ட்’ எனப்படும் மின்னணு கோப்பு மேலாண்மை, ‘டிஜிட்டல் கரெஸ்பான்டென்ஸ்’ எனப்படும், மின்னணு அலுவல் தொடர்புகள், ‘டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்’ அதாவது, மின்னணு கையொப்பம் என, பணிகள் அனைத்தும், டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்தப் பணியை மின் ஆளுமை இயக்குனரகம் செயல்படுத்துகிறது.
இவற்றுடன், பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள், அரசு, ‘இ – சேவை’ மையங்கள் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள், காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்படும் எப்.ஐ.ஆர்., உள்ளிட்ட அரசு துறைகளின், ‘டேட்டா’ எனப்படும் தகவல்கள், சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள, தமிழக அரசின் மாநில டேட்டா மையத்தில் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
இந்த மையத்தை, ‘எல்காட்’ எனப்படும், தமிழக மின்னணு நிறுவனம் நிர்வகிக்கிறது.
கடந்த, 2011ல் மாநில, ‘டேட்டா சென்டர்’ அமைக்கப்பட்ட நிலையில், 2020ல் மாநில, ‘டேட்டா சென்டர் – 2’ அமைக்கப்பட்டது. அங்குள்ள சர்வர் கட்டமைப்புகளின் ஆயுட்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள். தற்போது, அவற்றின் ஆயுள் முடிந்த நிலையில், சர்வர்கள் செயல்படுகின்றன.
இதனால், அவை அடிக்கடி முடங்குகின்றன. டேட்டா மையத்தை, நவீன தொழில்நுட்பத்தில் மேம்படுத்த அரசு முடிவு செய்தது. ஆனால், இன்னும் அதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை.
ஆயுள் முடிந்த டேட்டா மையத்தின் சாதனங்கள் முடங்குவதால், பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில், சமீபகாலமாக, ‘சர்வர்’ பாதிக்கப்பட்டு, பத்திரப்பதிவு செய்வதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
மேலும், அரசு, ‘இ –சேவை’ மையங்களில், வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில், பெறக்கூடிய சான்றுகளுக்கான விண்ணப்பப் பதிவுகளும் முடங்குகின்றன.