நண்பரை கொன்றவருக்கு ஆயுள் விருத்தாசலம் கோர்டில் தீர்ப்பு
நண்பரை கொன்றவருக்கு ஆயுள் விருத்தாசலம் கோர்டில் தீர்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 01:14 AM
ADDED : அக் 28, 2026 01:14 AM
விருத்தாசலம்: நண்பரை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து விருத்தாசலம் கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியது.
கடலுார் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி ஆண்டி தெருவை சேர்ந்தவர் கோபாலன் மகன் ராகவன், 41. இவர், வடலுார் சத்திய ஞான சபையில் சாப்பிட்டுவிட்டு அங்கேயே தங்கி இருந்தார். அப்போது, மேலக்குப்பம் சிட்டி தெருவை சேர்ந்த வீரன் மகன் செல்வம்,46; என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு, இருவரும் நண்பர்களாகினர்.
இந்நிலையில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு டிசம்பர் 29ம் தேதி வடலுார் சத்திய ஞான சபையில் இருவருக்கும் குடிபோதையில் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது, ராகவன் தலை மீது செல்வம் செல்வம் கல்லை துாக்கி போட்டதில், ராகவன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் செல்வத்தை கைது செய்த வடலுார் போலீசார், அவர் மீது விருத்தாசலம் மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். விசாரணை நடத்திய நீதிபதி விஜயகுமார், செல்வத்திற்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு கூறினார்.