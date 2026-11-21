மக்கள் பார்க்க 2 மணி நேரம் எரியும்படி திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்: ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை
மக்கள் பார்க்க 2 மணி நேரம் எரியும்படி திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்: ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 PM
சென்னை: ‘‘திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில், மக்கள் பார்க்கும்படி, இரண்டு மணி நேரம் எரியும் வகையில், தீபம் ஏற்ற வேண்டும்,’’ என, ஹிந்து முன்னணி மாநில துணை தலைவர் ஜெயகுமார் தெரிவித்தார்.
சென்னையில், அவர் அளித்த பேட்டி:
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில், தீபம் ஏற்றுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவை வரவேற்கிறோம். இது, ஹிந்து முன்னணி மற்றும் முருக பக்தர்களின் நீண்டகால போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. வழக்கு முழுமையாக விசாரிக்கப்பட்டு, ஆண்டுதோறும் தீபம் ஏற்ற, உச்ச நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பளிக்கும் என்று நம்புகிறோம்.
வரும் 24ம் தேதி, தீபம் ஏற்றும் நடவடிக்கைகளை, தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற, எந்த இடையூறும் இருக்கக் கூடாது. குறைந்தது நான்கு பேரையாவது அனுமதித்து, வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்க, தமிழ் ஓதுவார்களின் வழிபாடு மற்றும் மேளதாளங்களுடன், தீபம் ஏற்ற ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
ஊர் மக்கள் பார்க்கும் வகையில், இரண்டு மணி நேரம் தீபம் எரிய வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி, மதுரை கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், முந்தைய தி.மு.க., அரசின் நிலைப்பாட்டையே எடுக்கலாம் என, த.வெ.க., அரசு நினைத்தால், தி.மு.க.,வுக்கு ஏற்பட்ட நிலை தான் ஏற்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.