குற்றம் நடக்க வாய்ப்புள்ள 10,320 இடங்கள்; கண்காணிக்கிறது சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை
குற்றம் நடக்க வாய்ப்புள்ள 10,320 இடங்கள்; கண்காணிக்கிறது சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை
ADDED : ஆக 01, 2026 08:52 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:52 PM
சென்னை; தமிழகத்தில் குற்றம் நடக்க வாய்ப்புள்ள, 10,320 இடங்கள், சிங்கப்பெண் அதிரடி படையால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில், பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதம், 24ம் தேதி முதல் நேற்று வரை, சிறப்பு அதிரடிபடைக்கு வந்த, 378 புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
23 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காணாமல் போன, நான்கு பெண்கள், எட்டு குழந்தைகள் கண்டறியப்பட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அறிவுசார் குறைபாடுடைய ஒன்பது நபர்கள் மீட்கப்பட்டு மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, மூன்று குழந்தை திருமணங்கள் தடுக்கப்பட்டதுடன், 62 பள்ளி இடைநிற்றல் குழந்தைகள் மீண்டும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல, மாநிலம் முழுதும் அடையாளம் காணப்பட்ட, 10,320 குற்றம் நடக்க வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில், கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாக, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி படை தெரிவித்துள்ளது.