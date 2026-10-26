மது கடைகளில் ரூ.1,000க்கு மேல் நவ., 1 முதல் ரொக்கமாக வசூலிக்க தடை
மது கடைகளில் ரூ.1,000க்கு மேல் நவ., 1 முதல் ரொக்கமாக வசூலிக்க தடை
UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
சென்னை: ‘டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில், நவம்பர், 1 முதல், ஒரு விற்பனையில், 1,000 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், 2027 ஜன.,1 முதல், 500 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், மது வகைகள் வாங்கும் போது, மின்னணு முறையில் மட்டுமே பணம் பெற வேண்டும்’ என, டாஸ்மாக் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், 4,048 மதுக்கடைகளை நடத்துகிறது. இவற்றில், மது வகைகளுக்கான விற்பனை தொகை, ரொக்கம், யு.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு போன்றவை வாயிலாக பெறப்படுகிறது. மொத்த வசூலில், 80 சதவீதத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக வசூலாகிறது.
இதனால், மது பாட்டிலுக்கு, அரசு நிர்ணயம் செய்துள்ள விலைக்கு மேல், கூடுதல் பணம் வசூலிப்பது உள்ளிட்ட முறைகேடு நடப்பதுடன், வசூல் பணத்தை கடையில் பாதுகாப்பாக வைத்து, வங்கியில் செலுத்த ஊழியர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, மின்னணு பண பரிவர்த்தனையை அதிகரிக்க டாஸ்மாக் முடிவு செய்துள்ளது.
வரும் நவ.,1 முதல், ஒரு விற்பனையில், 1,000 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், 2027 ஜன.,1 முதல், ஒரு விற்பனையில், 500 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், மது வகைகளை விற்பனை செய்தால், யு.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு வாயிலாக மட்டுமே தொகையை பெற வேண்டும் என, டாஸ்மாக் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த வரம்பு வரையிலான விற்பனைகளுக்கு, மது பிரியர்கள் விருப்பப்படி, ரொக்கமாகவோ, மின்னணு முறையிலோ பணம் செலுத்தலாம்.
இதற்காக, ஒவ்வொரு கடையிலும், டாஸ்மாக்கின் அதிகாரப்பூர்வ வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட, செயல்படும் நிலையில் உள்ள விற்பனை முனைய கருவி இருப்பதை உறுதி செய்யவும், அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையை விட, கூடுதல் தொகை வசூலித்தல் உள்ளிட்ட விதிமீறல் கண்டறிப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் மீது, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.