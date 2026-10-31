வரும் 15ல் எழுத்தறிவு தேர்வு புகார் எழாதபடி நடத்த உத்தரவு
வரும் 15ல் எழுத்தறிவு தேர்வு புகார் எழாதபடி நடத்த உத்தரவு
UPDATED : அக் 31, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:36 PM
– நமது நிருபர் –: தமிழகத்தில் வரும், 15ல் நடக்க உள்ள எழுத்தறிவு தேர்வில், 4.44 லட்சம் பேர் பங்கேற்க உள்ளதால், எந்த புகாரும் எழாதபடி நடத்த, சி.இ.ஓ.,க்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குனர் குப்புசாமி, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பிய சுற்றறிக்கை:
தமிழகத்தில் புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தில், கடந்த ஜூன் முதல், 23,639 மையங்களில் பயிற்சி பெற்று வரும், 4.44 லட்சம் பேருக்கு, வரும், 15ல், இறுதி அடிப்படை எழுத்தறிவுத்தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. பயிற்சி மையங்களாக செயல்படும் பள்ளி வளாகங்களிலோ அல்லது கற்போர் பணிபுரியும் இடங்களிலோ தேர்வு எழுதலாம். மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர், அவரவர் இல்லங்களில் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவர்.
கற்போர் வசதிக்கேற்ப, தேர்வு நாளன்று காலை, 10:00 முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை எப்போது வேண்டுமானாலும், 3 மணி நேரம் தேர்வு எழுதிக்கொள்ளலாம். இத்தேர்வை எந்த புகார்களுக்கும் இடம் அளிக்காதபடி, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விடைத்தாள் மதிப்பீடு பணிகளை நவ., 16 முதல், 20க்குள் முடித்து, நவ., 30-க்குள் மதிப்பெண் விபரங்களை கணினியில் பதிவேற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில், 1,492 மையங்களில் நடக்க உள்ள இத்தேர்வில், 8,376 ஆண்கள், 17,949 பெண்கள் என, 26,225 பேர் பங்கேற்க உள்ளனர்.