﻿ வெளிநாட்டில் படிக்க ரூ.15 லட்சம் கடனுதவி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:17 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:17 AM
சென்னை: 'தமிழக அரசின் சார்பில், வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி படிக்க விரும்பும் மாணவ - மாணவியருக்கு, 15 லட்சம் ரூபாய் கடனுதவி வழங்கும் திட்டத்தை, மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்' என, கல்லுாரி கல்வி இயக்ககம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் சார்பில், பிற்படுத்தப்பட் டோர், மிகவும் பிற்படுத் தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினருக்கு, கடன் திட்டங்கள் செயல் படுத்தப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், வெளிநாடுகளுக்கு படிக்க செல்லும், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர் மரபினர் பிரிவை சேர்ந்த, 100 மாணவ - மாணவியருக்கு, தலா, 15 லட்சம் ரூபாய் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
இதை பெற விரும்புவோர், உரிய விதிகளுக்கு உட்பட்டு, www.tabcedco.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்து பயனடையலாம் என, கல்லுாரி கல்வி இயக்ககம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.