உள்ளாட்சி வார்டு வரையறை பணிகள் மாநில தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை
உள்ளாட்சி வார்டு வரையறை பணிகள் மாநில தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை
ADDED : நவ 05, 2026 07:55 PM
சென்னை: வார்டு வரையறை பணிகள் தொடர்பாக, மாநில தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள், இன்று (நவ.,5) ஆலோசனை நடத்தினர்.
தமிழகத்தில், ஊரகம், நகர்ப்புறம் என, இரண்டு வகையான உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. இவற்றுக்கு, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி முடித்த பின், மார்ச் மாதம் தேர்தல் நடத்த, தமிழக அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. இதற்காக, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட உள்ளாட்சிகளில், வார்டு வரையறை செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் வார்டுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி நகராட்சி, கந்தவர்கோட்டை பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் பாதுார் ஊராட்சி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மேல வீராணம், துத்திக்குளம் ஊராட்சிகளில், வார்டு உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் செய்வது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம், அரும்பாக்கத்தில் உள்ள, மாநில தேர்தல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இன்று நடந்தது.
மாநில தேர்தல் ஆணையர் ஜோதி நிர்மலாசாமி தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், வார்டு மறுவரையறை ஆணைய உறுப்பினர்களாக உள்ள, ஊரக வளர்ச்சித்துறை கமிஷனர் அமுதவல்லி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மதுசூதன் ரெட்டி, சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன், பேரூராட்சிகளின் இயக்குனர் கே.பி.கார்த்திகேயன், மாநில தேர்தல் ஆணைய செயலர் சண்முகசுந்தரம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் செய்து, அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ய கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.