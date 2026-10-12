லாட்ஜ் ஊழியர் அடித்து கொலை நாகையில் போலீசார் விசாரணை
லாட்ஜ் ஊழியர் அடித்து கொலை நாகையில் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : அக் 12, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:00 PM
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணியில் தனியார் லாட்ஜ் ஊழியரை, அங்கு தங்கியோர் தாக்கியதில் காயமடைந்தவர் இறந்தார். உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நாகை மாவட்டம் விழுந்தமாவடியை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன், 48. வேளாங்கண்ணியில் உள்ள தனியார் லாட்ஜில் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த மாதம் 19ம் தேதி பணியில் இருந்தபோது, மாடிப்படியில் இருந்து தவறி விழுந்ததால், தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாக, நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்தார். சிகிச்சைக்கு பின் 23ம் தேதி வீடு திரும்பியவருக்கு, 29ம் தேதி வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
உடன் அவர், தஞ்சாவூர், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றவர், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார்.
மகேந்திரன் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது மனைவி சுதா, வேளாங்கண்ணி போலீசில் புகார் அளித்தார். உடலை வாங்க மறுத்து அவரது உறவினர்கள் தஞ்சாவூரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வேளாங்கண்ணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், சம்பவத்தன்று தனியார் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த ஏழு பேர், மகேந்திரனிடம் தகராறு செய்து தாக்கியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மகேந்திரனை தாக்கியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.