லாட்ஜ் ஊழியர் கொலை வழக்கு: வேளாங்கண்ணியில் 6 பேர் கைது
லாட்ஜ் ஊழியர் கொலை வழக்கு: வேளாங்கண்ணியில் 6 பேர் கைது
UPDATED : அக் 13, 2026 10:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:44 PM
UPDATED : அக் 13, 2026 10:20 PM ADDED : அக் 13, 2026 05:44 PM
நாகப்பட்டினம்: லாட்ஜ் ஊழியரை அடித்து கொலை செய்த வழக்கில் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகை மாவட்டம், விழுந்தமாவடியை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன்,48. இவர், வேளாங்கண்ணியில் உள்ள தனியார் லாட்ஜில் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த மாதம் 19ம் தேதி பணியில் இருந்தப்போது, மாடிப்படியில் இருந்து தவறி விழுந்ததால், தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாக, ஒரத்தூர், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டார். சிகிச்சைக்கு பின் 23 ம் தேதி வீடு திரும்பியவருக்கு, 29 ம் தேதி வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றவர், சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 10 ம் தேதி,இரவு இறந்தார்.
மகேந்திரன் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது மனைவி சுதா, வேளாங்கண்ணி போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர். இதில் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த சிரஞ்சீவி, 38, புறா கார்த்தி, 26, தமிழரசன், 20, பிரபு, 22, சஞ்சய், 24, சதாசிவம், 24, ஆகியோர் மகேந்திரனை அடித்து கொலை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 6 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.