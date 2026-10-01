சென்னையில் அலுவலகம் அமைக்க இடம் தேடுகிறார் அண்ணாமலை
சென்னையில் அலுவலகம் அமைக்க இடம் தேடுகிறார் அண்ணாமலை
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:14 PM
சென்னை: ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ தலைமை அலுவலகத்தை சென்னையில் அமைக்க, அந்த அமைப்பினர் இடம் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பா.ஜ., தமிழக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பை தொடங்கி உள்ளார். கடந்த ஜூலை மாதம் பொள்ளாச்சியில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய அண்ணாமலை, ‘‘வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பு அரசியல் கட்சியாக மாறும்; 2026ஐ போலவே, 2031லும் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்,’’ என்றார்.
அதன்படி, தன் அமைப்பை, அரசியல் கட்சியாக மாற்றும் நடவடிக்கைகளை, அவர் தீவிரப்படுத்தி உள்ளார். முதல்கட்டமாக, சென்னையில் தலைமை அலுவலகம் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.
கிட்டத்தட்ட, 8,000 சதுர அடி பரப்பளவில், தலைமை அலுவலகம் இருக்க வேண்டும் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தி.நகர், வேளச்சேரி, அடையாறு, ஆழ்வார்பேட்டை, பெருங்குடி பகுதிகளில், வாடகை கட்டடங்களை தேடி வருகின்றனர். அடுத்த சில வாரங்களில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அலுவலகம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கும் என, அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்தனர்.