திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றாவிட்டால் முருக பெருமான் சூரசம்ஹாரம் செய்வார்: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றாவிட்டால் முருக பெருமான் சூரசம்ஹாரம் செய்வார்: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 06:49 PM
திருப்பரங்குன்றம்: “திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில், வரும் 24ம் தேதி, கார்த்திகை தீபம் ஏற்றாவிட்டால், முருக பெருமான் சூரசம்ஹாரம் செய்து விடுவார்,’’ என ஹிந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் எச்சரித்தார்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் அவர் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான தீபத்துாணில், வரும் 24ம் தேதி, கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டி, ஒரு லட்சம் இடங்களில் கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கப்பட்டது. வரும் 18ம் தேதி, ஆர்ப்பாட்டம் நடக்க உள்ளது.
தி.மு.க., ஆட்சியில், நீதிமன்ற தீர்ப்பை நிறைவேற்றாததால், அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டு அதிகாரிகள் மன்னிப்பு கேட்டனர். தமிழகத்தில், உக்கிர தெய்வங்களுக்கு மிளகாய் அரைத்து பூசுவர். அந்த உக்கிரமான தெய்வங்களிடம் கோரிக்கை வைத்ததால், தி.மு.க., அரசு காணாமல் போனது. அதை, த.வெ.க., அரசு நினைத்துப்பார்க்க வேண்டும்.
முதல்வராக, விஜய் பதவி ஏற்றபோது, அனைத்து மதத்திற்கும் பொதுவாக நடந்து கொள்வதாக கூறினார்; நடைமுறையை பார்த்தால் அப்படி தெரியவில்லை. விஜய், முதல்வரானது ஒரு விபத்து தான்; சினிமா கவர்ச்சியால் முதல்வராகி விட்டார்.
இது, திருச்செந்துார் சூரசம்ஹார விழாவில், முதல்வருக்கு ஆதரவாக, அரோகரா கோஷம் எழுப்பிய பாடகர் வேல்முருகனுக்கு புரியவில்லை. கடவுளுக்கு மீறினவர் யாரும் இல்லை. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற மறுத்தால், இந்த அரசை முருகப்பெருமானும், மக்களும் சூரசம்ஹாரம் செய்வர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.