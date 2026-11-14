எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்பு சர்ச்சை விளக்கம் கேட்கிறது கவர்னர் மாளிகை
எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்பு சர்ச்சை விளக்கம் கேட்கிறது கவர்னர் மாளிகை
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:45 PM
சென்னை: எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்புக்கு பாடத்திட்டம் வடிவமைக்க, உயர்கல்வி மன்றத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து, சென்னை பல்கலையிடம், கவர்னர் மாளிகை விளக்கம் கேட்டுள்ளது.
சென்னை பல்கலையின் சிண்டிகேட் குழு கூட்டம், பல்கலை வளாகத்தில், கடந்த 6ம் தேதி நடந்தது. கூட்டத்தில், 45 கருப்பொருள்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. சென்னை பல்கலையின் கீழ் இயங்கும், கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகளில், எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்பை, 2026 – 27ம் கல்வியாண்டு முதல் நடத்த அனுமதி வழங்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்புக்கு, புதிய பாடத்திட்டம் வடிவமைக்க, மாநில உயர்கல்வி மன்றத்துக்கு அனுமதி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து, சென்னை பல்கலையிடம், கவர்னர் மாளிகை விளக்கம் கேட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியானது.
இது குறித்து, பல்கலை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:
சென்னை பல்கலையில், எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்பு கற்பிக்கப்படுகிறது. பல்கலை கீழ் இயங்கும் சில சிறுபான்மை கல்லுாரிகளிலும், இந்த படிப்பு கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், பல்கலை கீழ் இயங்கும், அனைத்து கல்லுாரிகளிலும் இந்த படிப்பை தொடங்க, அனுமதி வழங்க பல்கலை முடிவு செய்தது.
தற்போது, சிண்டிகேட் கூட்டத்தில், எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்புக்கான பாடத்திட்டத்தை, மாநில உயர்கல்வி மன்றம் வடிவமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாடத்திட்டம் வடிவமைத்த பின், பாடப்பிரிவு தொடங்க அனுமதி கோரும் கல்லுாரிகளுக்கு, பல்கலை அனுமதி வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது.
தற்போது, எம்.ஏ., கிறிஸ்தவ படிப்பு பாடத்திட்டம் வடிவமைப்புக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக, சென்னை பல்கலை அதிகாரிகளிடம், கவர்னர் மாளிகை விளக்கம் கேட்டுள்ளது. சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட கருத்துகள் குறித்த அறிக்கையை, கவர்னர் மாளிகை கோரியுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.