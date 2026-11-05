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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், லட்சத்தீவு, அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களில், சில இடங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில், சில இடங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில், இடி, மின்னலுடன், லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மதுரை திண்டுக்கல், தேனியில் கனமழை வாய்ப்பு; இன்றைய வானிலை நிலவரம் எப்படி?
மதுரை திண்டுக்கல், தேனியில் கனமழை வாய்ப்பு; இன்றைய வானிலை நிலவரம் எப்படி?
ADDED : நவ 05, 2026 06:58 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:58 AM
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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், லட்சத்தீவு, அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களில், சில இடங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில், சில இடங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில், இடி, மின்னலுடன், லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.