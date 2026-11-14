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மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் துலங்கியது துப்பு; இளம்பெண் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது

மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் துலங்கியது துப்பு; இளம்பெண் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது

UPDATED : நவ 14, 2026 06:22 PM

ADDED : நவ 14, 2026 04:24 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 06:22 PM ADDED : நவ 14, 2026 04:24 PM

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மதுரை மாவட்டம் காளவாசல் புறவழிச்சாலையில், தனிஷ்க் நகைக்கடையின் புதிய கிளை அண்மையில் திறக்கப்பட்டது. இந்த கடைக்குள் கடந்த 12ம் தேதி அதிகாலை புகுந்த மர்ம நபர், 15 கிலோ நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்றார். அன்றைய தினம் ஊழியர்கள் கடையை திறந்து பார்த்தபோது தான் கொள்ளை நடந்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. முகமூடி அணிந்த ஒருவர், மட்டும், கடை பின்பக்கத்தில் இருந்து சாரங்களை பயன்படுத்தி, மேலே ஏறி, பின்னர் லிப்ட் திறப்பு வழியாக உள்ளே நுழைந்து கொள்ளையை அரங்கேற்றியது தெரிய வந்தது.

பல கோணங்களில் விசாரணையை நடத்தி வந்த போலீசார், கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக சுரேஷ் என்பவரையும், திருப்பாலை பகுதியைச் சேர்ந்த மீனாட்சி என்ற இளம் பெண்ணையும் கைது செய்திருக்கின்றனர். அவர்களிடம் இருந்து 5 கிலோ தங்க நகைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நிஷாந்த் என்பவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இவர் ஒரு பிரபல யூடியூபர் என்பதும், கொள்ளை சம்பவத்திற்கு பின்னர், மீனாட்சியை அவர் தொடர்பு கொண்டு பேசியிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.

15 கிலோ நகைகள் மீட்பு!

கைது செய்யப்பட்ட மீனாட்சியிடம் போலீசார் முதல்கட்ட விசாரணை நடத்தி உள்ளனர். கொள்ளை அடித்த நகைகளை மாடக்குளம் கண்மாய் பகுதியில் உள்ள புதர் ஒன்றில் புதைத்து வைத்திருப்பதாக மீனாட்சி போலீசாரிடம் கூறி உள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு மீனாட்சியை அழைத்துச் சென்று அவர் அடையாளம் காட்டிய இடத்தில் சோதனையிட்டனர். சாக்கு மூட்டையில் கட்டி புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த எஞ்சிய 10 கிலோ நகைகளை மீட்டனர். ஏற்கனவே, சுரேஷ் மீனாட்சி கைது செய்யப்பட்ட போது, 5 கிலோ நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 15 கிலோ நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன.



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