மதுரை செக்கானூரணி காவல்நிலைய மரண வழக்கு; சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்
மதுரை செக்கானூரணி காவல்நிலைய மரண வழக்கு; சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்
ADDED : நவ 14, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:55 PM
தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் தான் ஓட்டி வந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்ததாக செக்கானூரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுக்க வந்தார். அவரின் புகாரில் சந்தேகம் இருப்பதாக போலீசார் கூறி, பாலகிருஷ்ணனை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்குமாறு கூறினர்.
ஆனால் அவர் கழிப்பறையில் தூக்கிட்ட நிலையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். பாலகிருஷ்ணன் தற்கொலை செய்யவில்லை, போலீசார் அடித்துக் கொன்றுவிட்டு நாடகமாடுவதாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டி போராட்டங்களில் இறங்கினர். பணியில் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர், மற்றும் 3 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து கடும் கண்டனங்களை வெளியிட்டுள்ள எதிர்க் கட்சியினர், சம்பவத்தின் உண்மையான பின்னணி என்ன என்பதை தமிழக அரசு கூற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகளுக்கு மத்தியில், இவ்வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டு உள்ளது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.