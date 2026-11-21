ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீப திருவிழாவில், இன்று (நவ.,21) பஞ்ச மூர்த்திகள் மஹா ரத ஓட்டம் நடந்தது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து சென்று, சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று, பஞ்ச மூர்த்திகள் மஹா ரத ஓட்டம் நடந்தது. இதை முன்னிட்டு, அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு, அருணாசலேஸ்வரர், மற்றும் உண்ணாமுலையம்மன் மூலவர் மற்றும் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
இதை தொடர்ந்து, பஞ்ச உற்சவ மூர்த்திகளான விநாயகர், 31 அடி உயர தேரிலும், வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர், 41 அடி உயர தேரிலும், உண்ணாமுலையம்மன் சமேத அருணாசலேஸ்வரர், 200 டன் எடையளவு கொண்ட, 59 அடி உயரம் கொண்ட மஹா ரதத்திலும், பராசக்தி அம்மன், 46 அடி உயரம் கொண்ட தேரிலும் மற்றும் சண்டிகேஸ்வரர், 26 அடி உயர தேரிலும் அலங்கரிக்கப்பட்டனர்.
முதலில் காலை, 7:10 மணிக்கு, விநாயகர் கோவில் தேர் ஊர்வலம் தொடங்கியது. அப்போது பக்தர்கள், விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு, ‘அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா’ என, பக்தி கோஷம் எழுப்பி, வடம் பிடித்து தேரை இழுத்து சென்று மாட வீதி வலம் வந்து வழிபட்டனர்.
இதை தொடர்ந்து, வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் தேர் வடம் பிடிக்கப்பட்டு, வீதி உலா தொடங்கியது. மாலை, 3:15 மணிக்கு, உண்ணாமலையம்மன் சமேத அருணாசலேஸ்வரர் மஹா ரதம் ஓட்டம் தொடங்கியது.
மகா ரத ஓட்டத்தின்போது, வடத்தினை ஒரு பக்கம் ஆண் பக்தர்கள், மற்றொரு பக்கம் பெண் பக்தர்கள் என, பிடித்து இழுத்து சென்றனர். முன்னதாக, பக்தர்கள் கைலாய வாத்திய இசை முழங்க, தாளம், உடல், மங்கள வாத்தியங்களை இசைத்தவாறு, மகா ரதத்துடன் வீதி உலா வந்தனர்.
இதை தொடர்ந்து, பெண்கள் மட்டுமே வடம் பிடித்து இழுத்து செல்லும், பராசக்தி அம்மன் தேர், சண்டிகேஸ்வரர் தேர் என, ஐந்து தேர்களும் அடுத்தடுத்து நள்ளிரவு வரை வீதி உலா வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் நிகழ்வு நடந்தது.
பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. மேலும், நகரம் முழுதும் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டு, பாதுகாப்பு பணி பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வரும், 24ம் தேதி அதிகாலை, கோவில் கருவறை எதிரில், 4:00 மணிக்கு பரணி தீபம், மாலை, 6:00 மணிக்கு, 2,668 அடி உயரமுள்ள மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இதற்காக, 15 ஆயிரத்து 500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.