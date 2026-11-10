அன்பில் மகேஷ் ‘அப்செட்’

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தீபாவளி பண்டிகைக்கு சிறையில் இருந்த மகேஷ், தனக்கு எப்படியும் ஜாமின் கிடைத்துவிடும் என நம்பினார். ஆனால், ஜாமின் மன தள்ளுபடியானதால், அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சிறையில் முதல் வகுப்பு அறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும், கொசுக்கடி அவரை சிரமப்படுத்துகிறது. புத்தகம் படிப்பதில், அதிக நேரத்தை செலவிட்டு வருகிறார்.
அவருக்கு உடல்நிலை பிரச்னை இருப்பதால், அவர் கேட்கும் உணவு வகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவரை பார்க்க, கட்சியினர் வந்தாலும், சிறை அதிகாரி உத்தரவின்படி, தினமும் மூன்று வழக்கறிஞர்கள், இரண்டு உறவினர்கள் மட்டும் பார்க்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என, தி.மு.க.,வினர் தெரிவித்தனர்.
UPDATED : நவ 10, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:31 PM
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தீபாவளி பண்டிகைக்கு சிறையில் இருந்த மகேஷ், தனக்கு எப்படியும் ஜாமின் கிடைத்துவிடும் என நம்பினார். ஆனால், ஜாமின் மன தள்ளுபடியானதால், அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சிறையில் முதல் வகுப்பு அறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும், கொசுக்கடி அவரை சிரமப்படுத்துகிறது. புத்தகம் படிப்பதில், அதிக நேரத்தை செலவிட்டு வருகிறார்.
அவருக்கு உடல்நிலை பிரச்னை இருப்பதால், அவர் கேட்கும் உணவு வகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவரை பார்க்க, கட்சியினர் வந்தாலும், சிறை அதிகாரி உத்தரவின்படி, தினமும் மூன்று வழக்கறிஞர்கள், இரண்டு உறவினர்கள் மட்டும் பார்க்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என, தி.மு.க.,வினர் தெரிவித்தனர்.