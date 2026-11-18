‘மாஜி’ அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் 9 மணி நேரம் விசாரணை
‘மாஜி’ அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் 9 மணி நேரம் விசாரணை
UPDATED : நவ 18, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:48 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 09:51 PM ADDED : நவ 18, 2026 09:48 PM
சென்னை: சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கு தொடர்பாக, சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரான, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரிடம், ஒன்பது மணி நேரம் விசாரணை நடந்தது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், இலுப்பூரை சேர்ந்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர், 52. இவர், கடந்த 2016 – 2021ம் ஆண்டில், அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். அப்போது அவர், வருமானத்திற்கு அதிகமாக, 35.29 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து சேர்த்ததாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து, சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக, சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகும்படி, இரண்டு முறை விஜயபாஸ்கருக்கு, சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதையடுத்து, அவர், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள, அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேற்று ஆஜரானார். அவரிடம், ஏற்கனவே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள், அவரது வங்கி கணக்கு பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து, ஒன்பது மணி நேரம் விசாரித்தனர். அப்போது அவர், பல்வேறு கேள்விகளுக்கு, ‘நினைவு இல்லை. எனக்கு தெரியாது’ என தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.