சாதனையாளர்களை உருவாக்குவதே மாபெரும் பெருமை: ஜெம் மருத்துவமனை வெள்ளி விழாவில் ரஹ்மான் பேச்சு
சாதனையாளர்களை உருவாக்குவதே மாபெரும் பெருமை: ஜெம் மருத்துவமனை வெள்ளி விழாவில் ரஹ்மான் பேச்சு
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM
கோவை:
சாதிப்பது மட்டுமே மிகப்பெரிய சாதனை அல்ல, மற்றவர்களையும் சாதிக்க வைப்பதே மாபெரும் பெருமை, என, ஆஸ்கர் விருது பெற்ற இசையமைப்பாளர் ரஹ்மான் பேசினார்.
ஜெம் மருத்துவமனை குழுமத்தின், 25வது ஆண்டு வெள்ளி விழா கோவை நீலாம்பூரில் உள்ள பி.எஸ்.ஜி., கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடந்தது. ஜெம் மருத்துவமனையின் தலைவர் டாக்டர் பழனிவேலு வரவேற்று பேசினார்.
'அறுவை சிகிச்சையின் விதிகளை மறு வரையறை செய்தல், -தமிழ்நாட்டில் இருந்து உலகம் வரை' என்ற கருப்பொருளில் விழா நடந்தது.
விருந்தினராக பங்கேற்ற இசையமைப்பாளர் ரஹ்மான் பேசியதாவது:
மருத்துவம், நம் நாட்டுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இசை போலவே மருத்துவமும் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்க வேண்டும். மருத்துவத்தில் அடுத்த தலைமுறையை மருத்துவராக்குவது ஒரு சேவை மட்டுமல்ல, சமுதாயத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒரு தனி மனிதனின் தொலை நோக்கு பார்வையில் தொடங்குகிறது. நவீன வசதிகளை செய்து வருகிறது ஜெம் மருத்துவமனை.
எளிய தொடக்கத்திலிருந்து சர்வதேச அளவுக்கு ஜெம் மருத்துவமனை உயர்ந்துள்ளது வியக்கத்தக்க வளர்ச்சி. ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, புதுமை பகிர்ந்து கொள்ளும் தன்மை, வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துகிறது. சாமானிய மக்களுக்கும் அதி நவீன சிகிச்சை என்பதை ஜெம் மருத்துவமனையின் அடிப்படைக் கொள்கை, அதன் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டுக்கு உரியது.
டாக்டர் பழனிவேலு, 1998 ல் உலகில் முதல் முறையாக லேப்ராஸ்கோபிக் சிகிச்சையை அறிமுகப்படுத்தி, பயிற்சி அளித்து, 400 க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி உள்ளார்.
ஸ்டான்போர்டு எல் சேவியர், 2026 தர வரிசையில் உலகின் தலைசிறந்த இரண்டு விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராக பழனிவேலு இடம் பெற்றுள்ளது பாராட்டத்தக்கது.
நாம் சாதிப்பது மட்டுமே சாதனை அல்ல, மற்றவர்களையும் சாதிக்க செய்வது மிகப் பெரிய சாதனை. தனிநபரின் தொலைநோக்கு பார்வை, ஒட்டுமொத்த குழுவின் ஒருங்கிணைந்த பலமாக உருவெடுக்கிறது.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
ஜெம் மருத்துவமனையின் இணை இயக்குனர் டாக்டர் பிரவீன்ராஜ், மருத்துவமனையின் தொலைநோக்கு பார்வை குறித்து பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில், தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ், நடிகர் சரத்குமார், தி இந்து ராம், டாக்டர் கந்தசாமி, கே.பி.ஆர் மில்ஸ் தலைவர் ராமசாமி, பிரபாகரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று வாழ்த்தினர். ஜெம் மருத்துவமனை இயக்குனர் டாக்டர் செந்தில்நாதன் நன்றி தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில், வெள்ளி விழா மலர் வெளியிடப்பட்டது.