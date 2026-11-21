பெரம்பலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மலேஷிய தொழிலதிபர் நிறுவனத்துக்கு விருது
பெரம்பலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மலேஷிய தொழிலதிபர் நிறுவனத்துக்கு விருது
UPDATED : நவ 21, 2026 09:36 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
UPDATED : நவ 21, 2026 09:36 PM ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பிரகதீஷ்குமார், 43, என்ற பிரபல பன்னாட்டு தொழிலதிபருக்கு மலேஷிய நாட்டில், எ கிங்ஸ்மேன்ஸ் எஸ்.எம்.இ., பிராண்ட் எக்ஸ்லன்ஸ் அவார்டு 2026 விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலுார் மாவட்டம், பூலாம்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரகதீஷ்குமார். பொறியியல் பட்டதாரி. பிரபல பன்னாட்டு தொழிலதிபரான இவர், மலேஷியா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா, துபாய், தென்னாப்பிரிக்கா, ஹாங்காங், இங்கிலாந்து உட்பட, இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில், பிளஸ் மேக்ஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் என்ற பெயரில், கட்டுமானம், மென்பொருள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறார்.
மலேஷியாவில் இவரது தொழில் குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாக செயல்படும் பிரீமியம் ஜெர்மன் லெகர் பீர் பிராண்டான கிங்ஸ்மேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சந்தையில் வளர்த்து வருகிறது.
இந்நிறுவனத்தின் பிராண்ட் வளர்ச்சி, தயாரிப்பு தரத்தை பராமரித்தல், சந்தை அங்கீகாரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட முயற்சிகளுக்காக, 2026ம் ஆண்டுக்கான எஸ்.எம்.இ., பிளாட்டினம் பிஸ்னஸ் அவார்டு நிகழ்ச்சியில், 'எஸ்.எம்.இ., பிராண்ட் எக்ஸ்லன்ஸ் அவார்டு என்ற விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மலேஷியாவின் சன்வே பிரமிட் கன்வென்ஷன் சென்டரில் நவ., 19ம் தேதி நடந்த விருது வழங்கும் விழாவில், டத்தோ எஸ்.பிரகதீஸ்குமார் சார்பில் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி விருதையும் பாராட்டுச் சான்றிதழையும் பெற்றுக்கொண்டார். இந்த விருதால் உலக அளவில் தொழில் வர்த்தக அரங்கில் இந்தியாவுக்கு பெருமை கிடைத்துள்ளது.
இன்றளவும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும் பஸ் இயக்கப்படும் குக்கிராமமான பூலாம்பாடி என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து, சர்வதேச அளவில் பல நாடுகளில் தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்கி வளர்த்து வரும் டத்தோ எஸ்.பிரகதீஸ்குமாரின் தொழில் பயணத்தில் இந்த விருதும் மற்றுமொரு முக்கிய அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது.