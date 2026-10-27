மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 26 மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை இல்லை என உறவினர்கள் ஆதங்கம்
மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 26 மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை இல்லை என உறவினர்கள் ஆதங்கம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM
துாத்துக்குடி:
‘மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 26 மீனவர்களை விரைந்து மீட்க, அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை’ என உறவினர்கள் ஆதங்கப்பட்டு கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகா, தருவைகுளம் பகுதியை சேர்ந்த மூன்று விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடல் பகுதிக்கு சென்ற மீனவர்கள் கடந்த 13 ம் தேதி மாலத்தீவு கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களது மூன்று படகுகளும் சிறைபிடிக்கப்பட்டன. பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை மத்திய, மாநில அரசுகள் சார்பில் இதுவரை யாரும் சந்தித்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக அவர்கள் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மற்றும் சிறு, குறு தொழில் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தோம்.
இதுவரை அரசு தரப்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல்கூட கூறவில்லை.
மீனவர்களையும், படகுகளையும் மீட்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் தவித்து வருவதால் அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளனர்.