சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபருக்கு ‘45 ஆண்டு’
சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபருக்கு ‘45 ஆண்டு’
UPDATED : நவ 14, 2026 09:13 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:08 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 09:13 PM ADDED : நவ 14, 2026 09:08 PM
நாமக்கல்: சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபர் ஸ்ரீதர், 25, என்பவருக்கு, 45 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, நாமக்கல் மகிளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிபாளையம் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த, 16 வயது சிறுமி, 8ம் வகுப்பு படித்து விட்டு வீட்டில் இருந்துள்ளார். சிறுமிக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டதால், படவீடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு, பெற்றோர் அழைத்து சென்றனர்.
பரிசோதனை செய்ததில், 6 மாத கர்ப்பமாக இருந்தார். சிறுமியிடம் விசாரித்ததில், வெப்படையை சேர்ந்த ஸ்ரீதர், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறினார்.
திருச்செங்கோடு மகளிர் போலீசார், 2020 டிச., 14ல், ஸ்ரீதரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில், நாமக்கல் மகிளா நீதிமன்ற நீதிபதி எழில்வேலவன், ஸ்ரீதருக்கு, 45 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 11 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார்.