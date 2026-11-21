நெல் மூட்டைக்கு கூடுதல் வசூல் தட்டி கேட்டவர் மீது தாக்குதல்
நெல் மூட்டைக்கு கூடுதல் வசூல் தட்டி கேட்டவர் மீது தாக்குதல்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
திருநெல்வேலி: அரசு நெல் கொள்முதல் கிடங்கில், மூட்டைக்கு, 50 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்ததை தட்டிக்கேட்ட வழக்கறிஞர் ராஜு, 37, என்பவரை தாக்கிய அனுகுமார், 37, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சுத்தமல்லியை சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் ராஜு. இவரது சகோதரர்கள் ஆண்டிகுமார், தங்கபாண்டி ஆகியோர், நெல் அறுவடை செய்து, அரசு நெல் கொள்முதல் கிடங்கில் விற்பனை செய்ய சென்றனர். கிடங்கில் பணியாற்றும் வேலாயுதபிரபு, ராசா, இசக்கிபாண்டி, அனுகுமார், மற்றும் ஒருவர் சேர்ந்து, நெல் மூட்டைக்கு, அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட, 50 ரூபாய் கூடுதலாக கேட்டனர். ராஜு நவ., 18ல் சுத்தமல்லி போலீசில் புகாரளித்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, சுத்தமல்லி விலக்கில் நின்று கொண்டிருந்த ராஜு, தங்கபாண்டியை, அங்கு வந்த வேலாயுதபிரபு, அனுகுமார் உட்பட, ஐந்து பேர், இரும்பு தடியால் தாக்கி, அவர் அணிந்திருந்த, மூன்று சவரன் செயினை பறித்து சென்றனர். இதில், தங்கபாண்டியும் காயமடைந்தார்.
பேட்டை போலீசார், அனுகுமாரை கைது செய்து, நான்கு பேரை தேடி வருகின்றனர்