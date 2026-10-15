இரண்டாவது மனைவியை கொன்ற வழக்கு ஏட்டு, அவரது முதல் மனைவி கைது
இரண்டாவது மனைவியை கொன்ற வழக்கு ஏட்டு, அவரது முதல் மனைவி கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 01:38 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:36 AM
UPDATED : அக் 15, 2026 01:38 AM ADDED : அக் 15, 2026 01:36 AM
புதுக்கோட்டை: கறம்பக்குடி அருகே பிலாவிடுதி பகுதியில் ஏட்டு தனது இரண்டாவது மனைவி மவுனிகா, 24. என்பவரை கொலை செய்த வழக்கில் அவரையும், அவரது முதல் மனைவி கனிமொழி, 35 என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி அருகே பிலாவிடுதி மானியவயல் பகுதியில் ஏட்டு பிர பாகரன், 39, என்பவர் கடந்த 7ம் தேதி அவரது இரண்டாவது மனைவியை கொலை செய்து புதைக்கப்பட்ட மௌனிகாவின் சடலத்தை நேற்று தோண்டி எடுத்து உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச்சென்றனர். தொடர்ந்து, ஏட்டு பிரபாகரன் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் மௌனிகாவின் கைகளை பின்புறத்தில் கட்டி தனது கால்களால் கழுத்தில் வைத்து அழுத்திக் கொன்றதாக கூறியுள்ளார்.
அதன் பிறகு பிலாவிடுதி சென்று தனது முதல் மனைவியை அழைத்து வந்து இருவரும் மானியவயலில் உள்ள தனது சொந்த இடத்தில் குழி தோண்டி புதைத்து விட்டதாக கூறியுள்ளார். இது குறித்து, கறம்பக்குடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.