வீட்டை காலி செய்ய வற்புறுத்தலால் கணவர் தற்கொலை: மனைவி புகார்
வீட்டை காலி செய்ய வற்புறுத்தலால் கணவர் தற்கொலை: மனைவி புகார்
ADDED : அக் 16, 2026 01:37 AM
திருநெல்வேலி: வீட்டை காலி செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஏற்பட்ட தகராறில், பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து கணவர் உயிரிழந்ததாக அவரது மனைவி புகார் அளித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், விக்கிரமசிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளத்துரை. இவரது மனைவி சரஸ்வதி. தம்பதிக்கும் மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே, வீடு தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வந்தது.
செப்., 29ல் வீட்டை காலி செய்ய சிலர் வற்புறுத்தி வந்துள்ளனர். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் மனமுடைந்த வெள்ளத்துரை, பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்துள்ளார். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
மேலும், வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்தவர்கள் தன், 14 வயது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகவும், அவர்களைத் தடுக்க முயன்ற தன்னை கீழே தள்ளியதாகவும், புகாரில் சரஸ்வதி தெரிவித்துள்ளார்.
விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார் அக்., 10ல், இயற்கைக்கு மாறான மரணம் தொடர்பாக வழக்கு பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.