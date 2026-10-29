மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை பேராசியருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை பேராசியருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:27 AM
ராணிப்பேட்டை: மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரின்பேரில், பாலிடெக்னிக் பேராசியருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன்,36. இவர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். வெங்கடேசன் கல்லுாரியில் படித்து வரும் ஒரு சிறுமிக்கு பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து மாணவி கடந்த 2018 ம் ஆண்டு டிச., 23 ம் தேதி அளித்த புகாரின்பேரில், அரக்கோணம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து வெங்கடேசனை கைது செய்தனர்.
இதுதொடர்பான விசாரணை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை முடிந்து, நேற்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. தீர்ப்பை நீதிபதி தேன்மொழி கூறினார். தீர்ப்பில், குற்றவாளி வெங்கடேசனுக்கு 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பு கூறப்பட்டது. இந்த வழக்கில் அரசு வக்கீல் டில்லி வாதாடினார்.