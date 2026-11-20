பள்ளி மாணவியின் போட்டோவை ஆபாசமாக சித்தரித்தவருக்கு ‘3 ஆண்டு’
பள்ளி மாணவியின் போட்டோவை ஆபாசமாக சித்தரித்தவருக்கு ‘3 ஆண்டு’
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
வேலுார்: வேலுார் அருகே, பள்ளி மாணவியின் போட்டோவை ஆபாசமாக சித்தரித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட வாலிபருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பளித்துள்ளது.
வேலுார் ஒதியத்துார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாதவன்,23; எலக்ட்ரீசியன். இவருடன், பிளஸ் 1 படித்த 16 வயது சிறுமி நட்பாக பழகியுள்ளார். அதை சாதகமாக பயன்படுத்தி சிறுமியுடன் நெருக்கமாக இருப்பது போன்ற போட்டோக்களை தவறாகவும், ஆபசாமாகவும் சித்தரித்து கடந்த 2022ம் ஆண்டு சமூக வலைதளங்களில் மாதவன் வௌியிட்டார்.
இது குறித்து தகவலறிந்த சிறுமியின் பெற்றோர் பள்ளிகொண்டா போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன் பேரில் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து மாதவனை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு வேலுார் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகத்தில் உள்ள போக்சோ சிறப்பு கோர்ட்டில் நடைபெற்றது.
வழக்கை நீதிபதி மோனிகா விசாரித்தார். வழக்கின் விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில் மாதவன் மீதான குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, அவருக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 20 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.