தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ சுங்கத்துறை அதிகாரி போல நடித்து பயணியிடம் 12 சவரன் நகை 'அபேஸ்'

﻿ சுங்கத்துறை அதிகாரி போல நடித்து பயணியிடம் 12 சவரன் நகை 'அபேஸ்'

﻿ சுங்கத்துறை அதிகாரி போல நடித்து பயணியிடம் 12 சவரன் நகை 'அபேஸ்'

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:05 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:05 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர், சுங்கத்துறை அதிகாரி போல நடித்து, 12 சவரன் நகையை ஏமாற்றி பறித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை அண்ணாநகரை சேர்ந்தவர் நந்தகோபால், 23. விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார்.

தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார் நேற்று முன்தினம் இரவு 9:00 மணிக்கு, கோவையிலிருந்து, சென்னை வரும் இண்டிகோ விமானத்தில், பெண் பயணி ஒருவர் கொண்டு வரும், பார்சலை வாங்கி செல்வதற்காக, 'டி1' வருகை முனையத்தில் காத்திருந்தார்.

விமானத்தில் வந்த பெண்ணிடம் பார்சலை வாங்கிக் கொண்டு, அவருடன் சென்னை விமான நிலைய போர்டிகோ பகுதியில் நடந்து சென்றார். அப்போது, 'டிப் டாப்' உடையில் வந்த நபர், இருவரையும் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார்.

'நான் இங்குள்ள சுங்கத்துறை அதிகாரி. நீங்கள் கையில் வைத்திருக்கும் பார்சலில், கடத்தல் நகை இருப்பதாக ரகசிய தகவல் வந்துள்ளது. அது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்' எனக் கூறி, பார்சலை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றார்.

கோவையில் இருந்து பெண் பயணி கொண்டு வந்த பார்சலில், 12 சவரன் தங்க நெக்லஸ் இருந்துள்ளது; அதன் மதிப்பு 12 லட்சம் ரூபாய்.

இது குறித்து நந்தகோபால், உடனடியாக அருகில் இருந்த, மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் உதவியுடன், சுங்கத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

யாரும் வரவில்லை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் தரப்பில், யாரும் வரவில்லை என தெரிவித்துள்ளனர்.

தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த நந்தகோபால், சென்னை விமான நிலைய போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

அதிக பாதுகாப்பு உள்ள, சர்வதேச விமான நிலையத்தில், சுங்கத்துறை அதிகாரி போல் நடித்து, பயணியரிடம் நகையை பறித்து சென்ற சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us