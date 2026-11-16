UPDATED : நவ 16, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:42 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, நிலத்தகராறில் அண்ணன் மற்றும் உறவினரை கத்தியால் வெட்டிய சுப்பிரமணி, 30, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த நல்லகிந்தனபள்ளியை சேர்ந்தவர் மணி, 65. இவரது மகன்கள், சிவராமகிருஷ்ணன், 35, சுப்பிரமணி. இவர்களுக்கு சொந்தமான, 1.80 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இன்னும் பாகப்பிரிவினை செய்யவில்லை.
சுப்ரமணி டிராக்டர் வாயிலாக பூர்வீக நிலத்தை உழுதார். அப்போது அண்ணன் சிவராமகிருஷ்ணன், தன் மாமனார் இளங்கோவன், 48, என்பவருடன் சென்று, நிலம் பாகப்பிரிவினை செய்யாமல் உள்ளது. ஏன், நிலத்தை உழுகிறாய் என, சுப்பிரமணியிடம் நேற்று கேட்டார்.
ஆத்திரத்தில் சிவராமகிருஷ்ணன், இளங்கோவனை சுப்பிரமணி கத்தியால் வெட்டினார். படுகாயமடைந்த இருவரும், நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். நாட்றம்பள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சுப்பிரமணியை கைது செய்தனர்.