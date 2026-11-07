மின்வேலியில் சிக்கி பலியான வாலிபர் சடலத்தை மறைக்க முயன்றவர் கைது
மின்வேலியில் சிக்கி பலியான வாலிபர் சடலத்தை மறைக்க முயன்றவர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:47 PM
கிருஷ்ணகிரி: காட்டுப்பன்றிக்கு வைத்த மின்வேலியில் சிக்கி பலியான வாலிபரின் சடலத்தை மறைக்க முயன்ற உறவினர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணம் அடுத்த சாப்பர்த்தி பஞ்., பந்தேறியை சேர்ந்தவர் அருள், 28. அதே பகுதியில் சிக்கன் கபாப் கடை நடத்தி வந்தார். இவர் சில வாரங்களாக கடையை திறக்காமல் நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றி வந்துள்ளார்.
இதை அவரின் தாய் லட்சுமி கண்டித்தார். கோபித்து கொண்டு வெளியே சென்ற அருள், மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. அருளின் தாய் லட்சுமி, காவேரிப்பட்டணம் போலீசில் கடந்த, 5ம் தேதி புகாரளித்தார்.
நேற்று முன்தினம், தர்மபுரி மாவட்டம், மகேந்தரமங்கலம் போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட புதுார்கொள்ளை ஏரிக்கரை அருகே ஒரு வாலிபரின் சடலம் கிடந்துள்ளது. மகேந்திரமங்கலம் போலீசார் தகவலின் படி காவேரிப்பட்டணம் போலீசார், அங்கு சென்று பார்த்தபோது, அது மாயமான அருள் என தெரிந்து, சடலத்தை மீட்டனர்.
விசாரணையில், அருள் கடைசியாக வீட்டருகே உள்ள அவரது பங்காளி முறையான விஜயகுமார், 34, என்பவரின் நிலக்கடலை தோட்டத்திற்கு சென்றது தெரிந்தது. அவரிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், மின்வேலியில் சிக்கி அருள் பலியானதும், அவரது சடலத்தை மறைக்க, விஜயகுமார் முயன்றதும் தெரிந்து, அவரை கைது செய்தனர்.
விஜயகுமார் போலீசில் அளித்துள்ள வாக்குமூலத்தில் தெரிவிருப்பதாவது:
எங்கள் நிலக்கடலை தோட்டத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் வராமல் தடுக்க, மின்வேலி அமைத்திருந்தேன். இதையறியாத அருள், சம்பவத்தன்று அங்கு வந்தபோது, மின்வேலியில் சிக்கி பலியானார். இது வெளியே தெரிந்தால் நான் சிக்கிக்கொள்வேன் என பயந்து, மின்வேலியை அகற்றினேன்.
பின் அருளின் சடலத்தை டூவிலரில் அமரவைத்து கட்டியவாறு, தர்மபுரி அடுத்த புதுார்கொள்ளை ஏரிக்கரையோரம் போட்டு விட்டு வந்துவிட்டேன். போலீசார் விசாரணையில் சிக்கி கொண்டேன்.
இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.