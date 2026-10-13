ஓமலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தீக்குளிக்க முயன்றவரால் பரபரப்பு
ஓமலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் தீக்குளிக்க முயன்றவரால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 02:41 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:36 AM
ஓமலுார்: போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற நபரை, போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலுார் வேலாக்கவுண்டனுாரைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 46. கூலித்தொழிலாளி. இவர், தான் குடியிருக்கும் உரிமையாளர் வீட்டில் கடந்த, 8ல் தகராறில் ஈடுபட்டு, பொருட்களை சேதப்படுத்தியுள்ளார்.
ஓமலுார் போலீசார் அங்கு சென்றபோது, மது போதையில் இருந்த ஜெயராமன் அடாவடியில் ஈடுபட்டார். அவரை மீட்டு, மறுவாழ்வு மையத்தில் சேர்த்தனர். அதன்பின், அங்கிருந்து வந்த அவர், மறுவாழ்வு மையத்தில் என்னை சேர்த்து போலீசார் அவமானப்படுத்திவிட்டனர் என கூறியபடி, நேற்று காலை ஓமலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் நின்று கொண்டு, தன் உடல் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி தீக்குள்ளிக்க முயன்றார்.
அங்கிருந்த போலீசார் அவரை தடுத்தது மீட்டனர். அதன்பின், ஜெயராமனை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.