ADDED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ஓசூர்: வாகனங்களுக்கு வழிவிடாமல் சென்று, தட்டி கேட்ட போலீசை தாக்கிய, கார் டிரைவர் சக்கரவர்த்தி, 38, என்பவர், கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், கே.சி.சி., நகரை சேர்ந்தவர் சக்கரவர்த்தி; கார் டிரைவர். இவர், இன்று (நவ.,16) நள்ளிரவு, 12:30 மணிக்கு, ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே உள்ள பாகலுார் சாலையில், ஜி.ஆர்.டி., சர்க்கிள் பகுதியிலிருந்து, நல்லுார் போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடி வரை கிட்டத்தட்ட, இரண்டரை கி.மீ., துாரத்திற்கு மேல், பின்னால் வரும் வாகனங்களுக்கு வழிவிடாமல், காரை ஓட்டி சென்றார்.
அவர் மதுபோதையில் இருந்ததால், பின்னால் வந்த வாகன டிரைவர்கள், நல்லுார் சோதனைச்சாவடி அருகே காரை மறித்து கேள்வி எழுப்பினர். தகவலறிந்த நல்லுார் ஸ்டேஷன் தலைமை காவலர் ஆனந்தகுமார், 28, சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரித்தார்.
அவரிடம், சக்கரவர்த்தி வாக்குவாதம் செய்ததால், ஆனந்தகுமார், தன் மொபைல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்தார். இதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி, தலைமை காவலரை தாக்கினார். புகாரில், போலீசார், கார்த்திகேயனை, இன்று கைது செய்தனர்.