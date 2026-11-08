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சென்னை: ‘நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், எல்லா இலக்கணத்திலும் பொருந்தி வாழ்பவர்’ என, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல் கூறியுள்ளார்.
சீமானின் 60 வது பிறந்த நாளை ஒட்டி, நா.த.க., நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், கமல் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி:
சினிமாவில் தனது முயற்சியால் தானே கற்று, தகுதி பெறும் பெரும் உழைப்பையும், மேடைகளில் சிறப்பாக பேசும் ஆற்றலையும், அரசியலில் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறார். இப்படி இக்கணத்தில் எல்லா இலக்கணத்திலும் பொருந்தி வாழும் என் சகோதரர் சீமானுக்கு என் சிந்தை மகிழ் வாழ்த்துக்கள்.
இவ்வாறு கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சீமானுக்கு, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரனும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
சீமானின் 60 வது பிறந்தநாள் ம.நீ.ம., தலைவர் கமல் வாழ்த்து
சீமானின் 60 வது பிறந்தநாள் ம.நீ.ம., தலைவர் கமல் வாழ்த்து
ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM
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சென்னை: ‘நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், எல்லா இலக்கணத்திலும் பொருந்தி வாழ்பவர்’ என, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல் கூறியுள்ளார்.
சீமானின் 60 வது பிறந்த நாளை ஒட்டி, நா.த.க., நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், கமல் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி:
சினிமாவில் தனது முயற்சியால் தானே கற்று, தகுதி பெறும் பெரும் உழைப்பையும், மேடைகளில் சிறப்பாக பேசும் ஆற்றலையும், அரசியலில் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறார். இப்படி இக்கணத்தில் எல்லா இலக்கணத்திலும் பொருந்தி வாழும் என் சகோதரர் சீமானுக்கு என் சிந்தை மகிழ் வாழ்த்துக்கள்.
இவ்வாறு கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சீமானுக்கு, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரனும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.