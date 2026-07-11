அமெரிக்காவில் இன்று மணிமேகலை பிரசுரத்தின் புத்தக கண்காட்சி
அமெரிக்காவில் இன்று மணிமேகலை பிரசுரத்தின் புத்தக கண்காட்சி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:13 AM
சென்னை: அமெரிக்காவில் இன்று, மணிமேகலை பிரசுரத்தின் நுால்கள் மற்றும் அந்துமணியின் நுால்கள் விற்பனை கண்காட்சி நடக்கிறது.
இது குறித்து, மணிமேகலை பிரசுர நிர்வாக இயக்குநர் ரவி தமிழ்வாணன் கூறியதாவது: அமெரிக்காவின் மத்திய இண்டியானா தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவுடன், 'பவார்ச்சி இந்தியன் ரெஸ்டாரன்ட்'டில் இன்று மாலை, மணிமேகலை பிரசுரத்தின் புத்தகங்கள் மற்றும் 'தினமலர் - வாரமலர்' அந்துமணி எழுதிய புத்தகங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
அதேபோல, நாளை காலை, கிரேட்டர் சின்சினாட்டி தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவுடன், மேற்கு செஸ்டர் டவுன்ஷிப்பில் உள்ள நித்யார்பனா நிகழ்த்துக்கலை பள்ளியில், இதே புத்தகக் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்.
அதை தொடர்ந்து, பிரிட்டனின் தலைநகரான லண்டனில், வரும் 17ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு, தாண்டன் ஹீத் சி.ஆர்., 77 ஜெ.ஜெ., பேல்க் ஸ்டாக் சாலையில் உள்ள சக்தி கணபதி கோவிலில், புத்தக கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெறும்.
அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனில் உள்ள தமிழ் வாசகர்கள், அப்போது நேரில் உரையாடவும், புத்தகங்களை வாங்கவும், இந்த வாய்ப்பை பயன் படுத்தி கொள்ளலாம்.
அமெரிக்க வாசகர்கள், 001 617 594 7481, லண்டன் வாசகர்கள் 0044 7563 663438 என்ற மொபைல் போன் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.