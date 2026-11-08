‘அம்ருத்’ திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட பல பூங்காக்கள் பராமரிப்பின்றி பாழ்
‘அம்ருத்’ திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட பல பூங்காக்கள் பராமரிப்பின்றி பாழ்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாநகராட்சியில் 2016 -– 2020 காலத்தில் மத்திய அரசின் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட பல பூங்காக்கள், மாநகராட்சியின் முறையான பராமரிப்பின்றி பாழடைந்துள்ளது.
புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதிகளில் அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் மத்திய அரசின் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் 2016 -– 2020 வரை, 20க்கு மேற்பட்ட பூங்காக்கள் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பூங்காக்கள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு பிறகு தொடர் பராமரிப்பு இல்லாததால், பூங்காவில் கருவேலமரங்கள் மண்டி கிடக்கின்றன.
முதியவர்கள் அமர்ந்து இளைப்பாற இருக்கைகள், குழந்தைகள் குதூகலமாக கொண்டாட நீர்வீழ்ச்சி தொட்டிகள், இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் நடைபயிற்சி செல்வதற்கான நடைபாதை வசதி, விளக்கு வசதி, கழிப்பறை, பாதுகாப்புடன் கூடிய சுற்றுச்சுவர், குப்பைத்தொட்டிகள், அலுவலகம் என அனைத்தும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், எவ்வித பராமரிப்பும் இன்றி படுமோசமான நிலையில் பூங்காக்கள் காட்சியளிக்கின்றன.
மேலும், மது குடிப்பவர்களின் கூடாரமாக மாறிப்போனதால் ஆங்காங்கே மது பாட்டில்களும் டாஸ்மாக் அட்டை பெட்டிகளும் கிடக்கின்றன. கோடைக்காலம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை. இதுபோன்ற நாட்களில் குழந்தைகளோடு பெரியவர்களும் இளைப்பாறவும், அமர்ந்து பேசவும் மாலை நேரங்களில் நடைப்பயிற்சி செல்லவும் பயன்பட வேண்டிய பூங்காக்கள், மாநகராட்சியின் அலட்சிய போக்கால் இடுகாடு போல் காட்சியளிக்கின்றன.
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட அத்தனை பூங்காக்களும் பராமரிக்கப்படாததால் அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் பெரும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். பல கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்ட பூங்காக்களை புனரமைப்பு செய்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.