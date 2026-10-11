பட்டா இடத்துக்கு வரைபடம் :திருப்பூர் அருகே மோசடி

UPDATED : அக் 11, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே, பட்டா பெற்ற இடத்துக்கு வரைபடம் வழங்குவதாக கூறி, 150 குடும்பங்களிடம் தலா, 1,000 ரூபாய் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திருப்பூர் நல்லாத்துப்பாளையம், அறிவொளி நகரில், 1992-ம் ஆண்டு வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டது. அங்கு, நுாற்றுக்கணக்கான குடும்பத்தினர் வீடு கட்டி வசிக்கின்றனர். அப்பகுதியினரிடம் வரைபடம் வழங்குவதாக நேற்று கூறிய மூவர், 150 குடும்பங்களிடம் தலா, 1,000 ரூபாய் வசூலித்துள்ளனர்.
பணம் கொடுத்தவர்களுக்கு, பட்டா எண் உள்ளிட்ட விபரங்களுடன், நான்கு கோடுகள் வரையப்பட்ட வரைபடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ‘தமிழ்நாடு அரசின் நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி’ என, அச்சிட்ட ஒரு கவரில், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஆகியோர் படங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
அந்த வரைபடம் போலி என, தெரியவந்ததால், ஏமாற்றமடைந்தவர்கள் திருப்பூர் வடக்கு போலீசில் புகார் அளிக்க முயன்றனர். இதையறிந்ததும், பணம் வசூலித்த மூவரும், பணத்தை திருப்பித் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டனர். அவர்களில் ஒருவர், தி.மு.க.,வை சேர்ந்தவர் என, தெரியவந்தது.