பெண் ஆசிரியர் புகைப்படங்களை ஆபாசமாக சித்தரித்து மிரட்டல் தேனியை சேர்ந்த மரைன் சமையற்கலைஞர் கைது
பெண் ஆசிரியர் புகைப்படங்களை ஆபாசமாக சித்தரித்து மிரட்டல் தேனியை சேர்ந்த மரைன் சமையற்கலைஞர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
வேலுார்: வேலுாரைச் சேர்ந்த பெண் ஆசிரியரின் பழைய எண்ணை பயன்படுத்தி, அவரது புகைப்படங்களை ஆபாசமாகச் சித்தரித்து மிரட்டல் விடுத்த தேனியை சேர்ந்த சமையல் கலைஞரை, வேலுார் சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேலுார் மாவட்டத்தில், ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவர், 41 வயது பெண் ஆசிரியர். இவர், கடந்த ஆண்டு சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். அப்போது, முகநுாலில் தன் மற்றும் குடும்ப உறவினர்களின் புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து வைத்திருந்த அவர், பின் அந்த ‘சிம் கார்டை’ பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு வேறு எண்ணுக்கு மாறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், அவர் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட சிம் கார்டு எண் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சமூக வலைதளக் கணக்கை மர்ம நபர் ஒருவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். அந்த கணக்கில் இருந்த பெண் ஆசிரியரின் புகைப்படங்களை ஆபாசப் படங்களாக மாற்றி அவரது உறவினர்களுக்கே முகநுால் இன்பாக்ஸில் அனுப்பியுள்ளார். அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், ஆசிரியரிடம் இதுகுறித்து முறையிட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அந்த ஆசிரியர் தான் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட பழைய சிம் கார்டு எண்ணிற்குத் தொடர்புகொண்டு கேட்டுள்ளார். அப்போது அந்த எண்ணைப் பயன்படுத்தி வந்த நபர், இந்த ஆபாசப் படங்களை உங்கள் சமூக வலைதள கணக்கிற்கு அனுப்பாமல் இருக்க வேண்டுமானால், நீ என் ஆசைக்கு இணங்க வேண்டும், நான் கூறும் இடத்திற்கு வர வேண்டும் எனக்கூறி ஆபாசமாகப் பேசி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியரின் கணவர் வேலுார் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ரஜினிகுமார், சப்- – இன்ஸ்பெக்டர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் வழக்குப்பதிந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், அந்தப் பழைய சிம் கார்டைப் பயன்படுத்தி ஆபாசப் படங்களை அனுப்பியவர் தேனி மாவட்டம், வெங்கடாசலபுரம், கணேஷ் நகரைச் சேர்ந்த ஜோதி வெங்கடேசன், 39, என்பதும், இவர் கப்பலில் சமையல் வேலை பார்த்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
மேலும், ஜோதி வெங்கடேசன் இதுபோன்று முகநுாலில் பெண்களின் பக்கங்களுக்குள் நுழைந்து ஆபாசப் படங்களை அனுப்பி மிரட்டும் செயலில் ஈடுபட்டு வருவதும் விசாரணையில் அம்பலமானது. இதையடுத்து போலீசார், ஜோதி வெங்கடேசனை பழனியில் வைத்து நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறியதாவது:
ஒருவர் தான் பயன்படுத்திய சிம் கார்டை தொடர்ந்து, 6 மாதங்கள் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டால், அந்த எண் காலாவதியாகி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களால் வேறொரு நபருக்கு வழங்கப்பட்டு விடுகிறது.
இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் இது போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனவே, பயன்படுத்தாமல் விடும் சிம் கார்டு எண்களுடன் இணைக்கப்பட்ட சமூக வலைதளக் கணக்குகள் மற்றும் வங்கி விபரங்களை முழுமையாக நீக்கிவிட வேண்டும்.
பொதுமக்கள் தேவையின்றி பல்வேறு சிம் கார்டுகளை வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, பெண்கள் முகநுால், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸாப் போன்ற சமூக வலைதளக் கணக்குகளில் தங்கள் மற்றும் குடும்பப் புகைப்படங்களைப் பதிவிடுவதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.