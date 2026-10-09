கோவில் பணியாளர்களுக்கு திருமண கடன் உயர்வு

UPDATED : அக் 09, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:38 PM
சென்னை: ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை நிர்வகிக்கும் கோவில்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட திருமண கடனை, பல மடங்கு உயர்த்தி, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வகிக்கும் கோவில்களில் பணிபுரியும் ஆண் பணியாளர்களுக்கு 6,000 ரூபாய், பெண் பணியாளர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய், திருமண கடன் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது இத்தொகை, முதுநிலை கோவில் பணியாளர்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய், முதுநிலை அல்லாத கோவில் பணியாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் என, உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
இத்திட்டம், அறநிலையத் துறையின் கீழ் இயங்கும், அனைத்து கோவில் பணியாளர்கள், அவர்களின் வாரிசுகள் திருமணத்திற்கு பொருந்தும்.
அரசு ஊழியர்களின் விதிகளின்படி, இக்கடன் தொகை, 36 மாத தவணைகளில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.