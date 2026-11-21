மயிலாடுதுறையை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்- டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்.
மயிலாடுதுறையை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்- டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்.
UPDATED : நவ 22, 2026 03:40 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:59 PM
மயிலாடுதுறை:மயிலாடுதுறை அருகே நீடூர் கிராமத்தில் உள்ள திருமண மண்டபம் ஒன்றில் டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சங்க பொதுக் குழு கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில் நடந்தது. மாவட்ட துணை தலைவர்கள் தேவா, சிவ சண்முகம், மாவட்ட பொது செயலாளர் சிவகுமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் முரளிதரன் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தின் முடிவு காவிரி ஆற்றினனல் நீர் வராதது மற்றும் மழை இல்லாததால் தண்ணீர் இன்றி நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து குறுவை சாகுபடி பொய்த்த நிலையில் தற்போது சம்பாவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மயிலாடுதுறையை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும். பயிர் காப்பீடு செலுத்திய அனைவருக்கும் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும். தண்ணீரை சேமித்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் வகையில் கொள்ளிடம், காவிரி, வீரசோழன், பழவாறு, வெட்டாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் தடுப்பணைகள் அமைக்க வேண்டும். 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பே குறுவை, சம்பா என இரு போகத்திற்கும் ரூ.30,000 ஊக்கத் தொகையை வழங்க வேண்டும். நெல் விலையை ரூ. 3,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும். 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடப்பட்டுள்ள என்.பி.கே.ஆர்.ஆர். கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை மீண்டும் திறக்க வேண்டும். குறுவை பயிர் காப்பீட்டு தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது.
சங்க நிர்வாகிகள் கண்ணன், அசோகன் உள்ளிட்ட திரளான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.