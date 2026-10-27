உலக திறன் போட்டிகளில் பதக்கம் 12 மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை
உலக திறன் போட்டிகளில் பதக்கம் 12 மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை
UPDATED : அக் 27, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:00 PM
சென்னை: உலக திறன் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த, தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் ஊக்கத் தொகை வழங்கி பாராட்டினா ர்.
சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில், 68 நாடுகள் பங்கேற்ற, 48வது உலக திறன் போட்டி நடந்தது. இப்போட்டிகளில் பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், பாலிடெக்னிக், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள், மருத்துவ கல்வி படிக்கும் 16 முதல் 23 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பங்கேற்கலாம்.
அதன்படி, மொத்தம் 63 திறன் பிரிவுகளில் களம் கண்ட 70 பேர் கொண்ட இந்திய அணியில், தமிழகத்தை சேர்ந்த 12 பேர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இதில், ஆறு வெள்ளி மற்றும் 20 சிறப்பு தகுதி பதக்கங்களை பெற்று, இந்தியா 10வது இடத்தை பிடித்தது.
இப்போட்டிகளில் தமிழகத்தை சேர்ந்த முகமது சலாம் வெள்ளி பதக்கம், அர்ஜுன், ராகுல், சுரேந்திரன், ஜாய் தாஸ் சிறப்பு தகுதி பதக்கங்களை வென்றனர். அவர்கள், முதல்வர் விஜயை தலைமை செயலகத்தில் நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
வெள்ளி பதக்கம் வென்ற முகமது சலாமிற்கு 15 லட்சம் ரூபாய், சிறப்பு தகுதி பதக்கம் வென்ற நான்கு பேருக்கு தலா, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை, முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
போட்டியில் பங்கேற்ற சுரேஷ்குமார், கோகுலகண்ணன், முகமது மபாஜ், அஸ்வின், ரோஹித், தனுஸ்ரீ மகேஷ், மோகன்ராஜ் ஆகிய ஏழு பேருக்கு தலா, இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் தலைமைச் செயலர் சாய்குமார், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை செயலர் மதுமதி, தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழக இயக்குநர் கவிதா ராமு பங்கேற்றனர்.