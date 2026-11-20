வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்தோருக்கு பதிவு எண் வழங்குவதில் தாமதம் மருத்துவ கவுன்சில் விளக்கம்
வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்தோருக்கு பதிவு எண் வழங்குவதில் தாமதம் மருத்துவ கவுன்சில் விளக்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:46 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
சென்னை: ‘வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் படித்தவர்கள் சமர்ப்பித்த சான்றிதழ்களின் உண்மைத் தன்மையை ஆராய, போதிய அவகாசம் தேவைப்படுகிறது’ என, தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் பதிவாளர் செந்தில் வடிவு தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது விளக்கம்:
வெளிநாடுகளில் மருத்துவ பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு பதிவுச் சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கு முன், விரிவான சரிபார்ப்பு நடைமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி சான்றிதழ், 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 சான்றிதழ்களை நுட்பமாக ஆராய வேண்டியுள்ளது.
பாஸ்போர்ட், பயண விபரங்களை சரிபார்த்தல், சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு துாதரகங்கள் வாயிலாக, உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல், பல்கலையால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்தல் என, பல்வேறு நிலைகளில், அப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு நாட்டு துாதரகங்களும், ஆவண சரிபார்ப்பை உறுதி செய்து அனுப்ப, குறிப்பட்ட அவகாசம் எடுத்துக் கொள்கின்றன. இத்தகைய நடவடிக்கைகளின்போது, சிலர் போலி சான்றிதழ்களை இணைத்து, ஏமாற்ற முயற்சிப்பது, அவ்வப்போது கண்டறியப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் பொறுப்புடனும், வெளிப்படைத் தன்மையுடனும், சமநிலையுடனும் செயல்படுகிறது. தகுதியுள்ள வெளிநாட்டு மருத்துவ பட்டதாரிகளுக்கு உதவிகளை செய்வதுடன், தகுதியற்ற போலி மருத்துவர்களிடமிருந்து, மக்களை காப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.