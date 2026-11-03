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அரசு கல்லுாரி டாக்டர் மீது மருத்துவ மாணவியர் புகார்

அரசு கல்லுாரி டாக்டர் மீது மருத்துவ மாணவியர் புகார்

UPDATED : நவ 03, 2026 02:07 AM

ADDED : நவ 03, 2026 02:07 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 02:07 AM ADDED : நவ 03, 2026 02:07 AM

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திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை, அரசு மருத்துவ கல்லுாரி டாக்டர் மீது, மாணவியர் பாலியல் புகார் அளித்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு கல்லுாரி மருத்துவமனையில், துறை தலைவராக விளங்கும் டாக்டர் ஒருவர், கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கு வருகை பதிவேடு கண்காணித்தல், ரெக்கார்ட் நோட்டு சமர்பித்தலுக்கு மதிப்பெண் அளித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை கவனித்து வருகிறார்.

இவர், கல்லுாரியில் படிக்கும் மாணவியரிடம், தரக்குறைவாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசி வந்துள்ளார். இது குறித்து கல்லுாரி டீன் எட்வினா வசந்தாவிடம் மாணவியர் புகார் தெரிவித்தும், எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

இந்நிலையில், மாணவியர், நேற்று திருவண்ணாமலை போலீசிலும், முதல்வர் தனிப்பிரிவிலும் புகார் அளித்துள்ளனர். இதுகுறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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