மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி; 10 பேர் முன்ஜாமின் மனு ஒத்திவைப்பு
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி; 10 பேர் முன்ஜாமின் மனு ஒத்திவைப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:32 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பூஜை அறக்கட்டளையின் ரூ.60 கோடி மதிப்புள்ள 1.73 ஏக்கர் நிலத்தை அபகரித்த வழக்கில் 10 பேரின் முன்ஜாமின் மனு மீதான விசாரணையை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை ஒத்திவைத்தது.
இவ்விவகாரத்தில் ராமநாதபுரம் துணைகலெக்டர் அன்பழகன், முன்னாள் வி.ஏ.ஓ., அரசன், சார்பதிவாளர்கள் பிரகாஷ், அனந்தராமன், தங்கள் பெயருக்கு பட்டா மாற்றிய புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பிலாவிடுதி ராமாயி ஆயியார், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சிலாத்துார் செந்தமிழ்செல்வி உட்பட 19 பேர் மீது கோயில் இணை கமிஷனர் செல்லத்துரை புகாரில் மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
அன்பழகன், அரசன், புதுக்கோட்டை கறம்பக்குடி ராஜ்குமார், இளையராஜா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். ராமாயி ஆயியார், செந்தமிழ்ச்செல்வி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பிலாவிடுதி பிரேமா, ராஜேந்திரன், குழந்தைய்யா, புஷ்பராஜ், மச்சுவாடி முத்துராணி, ஒடுக்கூர் ஜோதி, புதுக்கோட்டை கீதா, மதுரை விளாங்குடி கவிதா ஆகியோர் உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் முன்ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
நீதிபதி கே.முரளிசங்கர் விசாரித்தார்.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் லெனின்குமார்,‛இதுபோல் சிலர் தாக்கல் செய்த மற்றொரு மனு ஆக.20ல் விசாரணைக்கு வருகிறது' என்றார்.
கோயில் நிர்வாகம் தரப்பு வழக்கறிஞர்,‛இவ்வழக்கில் கோயில் நிர்வாகத்தையும் ஒரு தரப்பாக சேர்த்துக் கொண்டு, அதன் கருத்தை பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது' என்றார். நீதிபதி ஆக.20க்கு ஒத்திவைத்தார்.