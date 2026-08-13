மீனாட்சி கோவில் நில மோசடி: துணை கலெக்டர் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
மீனாட்சி கோவில் நில மோசடி: துணை கலெக்டர் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
ADDED : ஆக 13, 2026 07:29 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:29 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ரூ.60 கோடி நிலத்தை அபகரித்ததாக பதிவான வழக்கில், துணை கலெக்டர் அன்பழகன் ஜாமின் மனுவை முதன்மை அமர்வு நீதிபதி சாய்சரவணன் தள்ளுபடி செய்தார்.
மீனாட்சி கோயில் மற்றும் அழகர்கோவிலுக்கு சேவை செய்ய புதுக்கோட்டை ராஜ்குமார் தட்சிணாமூர்த்தி துரைராஜா-துரைராணி அறக்கட்டளை மூலம் ரூ.60 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் வழங்கப்பட்ட து. இந்த நிலம் முறைகேடாக பட்டா மாற்றம், பத்திரப்பதிவு செய்து ஆக்கிரமி க்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக கோயில் இணை கமிஷனர் செல்லத்துரை புகாரில் முன்னாள் தாசில்தார் அன்பழகன், முன்னாள் வி.ஏ.ஓ., அரசன், சார்பதிவாளர்கள் பிரகாஷ், அனந்தராமன், தங்கள் பெயருக்கு பட்டா மாற்றிய ராமாயி ஆயியார், செந்தமிழ்ச்செல்வி உட்பட 19 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து பட்டா பெற் று ஆக்கிரமித்ததாக இதுவரை 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் கைதான முன்னாள் தாசில்தார் அன்பழகன், தற்போது ராமநாதபுரம் கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் . துணை கலெக்டர் அந்தஸ்தில் உள்ள இவரை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து வருவாய் நிர்வாகத்துறை கமிஷனர் முருகானந்தம் உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, அன்பழகன் ஜாமின் கே ட்டு மதுரை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதி சாய் சரவணன், அன்பழகன் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.